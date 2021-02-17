В центре Барнаула у больницы завалило снегом парковку для инвалидов

Барнаульцы пожаловались в социальных сетях на очередную парковку, неочищенную от снега. Речь идет о парковке для инвалидов у детской городской больницы № 1 в центре города.

«Хотелось бы поднять вопрос чистки инвалидных парковочных мест у мед. учреждений. В частности, у детской городской больницы N1 на Деповской», — пишут в Barnaul 22.





Автор публикации надеется, что после огласки «ответственные за этот участок» наведут на парковке порядок.

«Да там бы всю Деповскую почистить не мешало. Особенно сугроб около крепости. Там не видно тех, кто по главной едет. И постоянно кто-то „морду выпячивает“, создавая аварийную ситуацию», — отмечают барнаульцы в комментариях.

Отметим, уже около недели дороги и тротуары Барнаула напоминают каток для соревнований по фигурному катанию. Только пируэты барнаульцы выкручивают совсем не ради удовольствия. Как люди побеждают гололед (или он их) — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.