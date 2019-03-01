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Автоновости

В центре Барнаула в массовой аварии пострадали два человека

Утром 1 марта центре Барнаула столкнулись пять автомобилей, рассказали в пресс-службе ГИБДД города. В аварии пострадали два человека.

Скорая.
Скорая.
Анна Зайкова

ДТП произошло в 8:58 на улице Партизанской, в районе дома № 44. На место аварии незамедлительно выехали экипажи ДПС.

Предварительно установлено, что мужчина 1971 года рождения, управляя автомобилем Toyota Carina во время движения, столкнулся с Subaru Legacy, за рулем которого был мужчина 1989 года рождения.

После этого Subaru отбросило на автомобили Citroen С3, Toyota Corolla и BMW X5.

После ДТП медицинскую помощь оказали водителю и пассажиру автомобиля Citroen С3, мужчине и женщине 1988 и 1981 года рождения.

Сотрудники полиции проводят проверку.

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