В центре Барнаула выключат и отремонтируют светофоры

17 июля на пр. Красноармейском и Ленина выключат светофоры из-за планового ремонта, предупредили в администрации Барнаула.

С 13:00 до 16:30 светофоры не будут работать на пр. Красноармейском в районе пересечения с ул. Анатолия , Гоголя , Ползунова,

Гоголя Ползунова, С 13:00 до 17:00 светофоры выключат на пересечении пр. Ленина с ул. Союза Республик.

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках.

Также сообщается, что с 17 июля на участке ул. Юрина от ул. малой Попова до Попова начнут установку дорожных знаков, ограничивающие остановку и стоянку в ночное время.

С 23 июля знаки, ограничивающие остановку и стоянку машин, установят на четной стороне пр. Ленина от ул. Пролетарской до ул.Партизанской.