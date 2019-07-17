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Автоновости

В центре Барнаула выключат и отремонтируют светофоры

17 июля на пр. Красноармейском и Ленина выключат светофоры из-за планового ремонта, предупредили в администрации Барнаула.

Светофор. Пешеходный переход.
Светофор. Пешеходный переход.
СС0
  • С 13:00 до 16:30 светофоры не будут работать на пр. Красноармейском в районе пересечения с ул. Анатолия, Гоголя, Ползунова,
  • С 13:00 до 17:00 светофоры выключат на пересечении пр. Ленина с ул. Союза Республик.

Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках.

Также сообщается, что с 17 июля на участке ул. Юрина от ул. малой Попова до Попова начнут установку дорожных знаков, ограничивающие остановку и стоянку в ночное время.

С 23 июля знаки, ограничивающие остановку и стоянку машин, установят на четной стороне пр. Ленина от ул. Пролетарской до ул.Партизанской.

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