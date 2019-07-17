В центре Барнаула выключат и отремонтируют светофоры

- С 13:00 до 16:30 светофоры не будут работать на пр. Красноармейском в районе пересечения с ул. Анатолия, Гоголя, Ползунова,
- С 13:00 до 17:00 светофоры выключат на пересечении пр. Ленина с ул. Союза Республик.
Автомобилистов и пешеходов просят быть внимательными на указанных участках.
Также сообщается, что с 17 июля на участке ул. Юрина от ул. малой Попова до Попова начнут установку дорожных знаков, ограничивающие остановку и стоянку в ночное время.
С 23 июля знаки, ограничивающие остановку и стоянку машин, установят на четной стороне пр. Ленина от ул. Пролетарской до ул.Партизанской.