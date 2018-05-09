В центре Барнаула водитель иномарки на скорости влетел в трамвайное ограждение

Вечером 8 мая в Барнауле водитель иномарки врезался в трамвайное ограждение не пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной, сообщают очевидцы в сообществе "Барнаул22".
ДТП произошло рядом с трамвайной остановкой "Молодежная" примерно в 21:00. На место аварии приехала бригада "скорой помощи".
Передняя часть автомобиля получила серьезные повреждения. Очевидцы сообщают, что после столкновения с ограждением машина дымилась, из нее вытаскивали детей.
Пострадавших в аварии нет, рассказали altapress.ru в барнаульской ГИБДД.
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