В центре Барнаула водитель иномарки на скорости влетел в трамвайное ограждение

ДТП произошло рядом с трамвайной остановкой "Молодежная" примерно в 21:00. На место аварии приехала бригада "скорой помощи".

Передняя часть автомобиля получила серьезные повреждения. Очевидцы сообщают, что после столкновения с ограждением машина дымилась, из нее вытаскивали детей.

Пострадавших в аварии нет, рассказали altapress.ru в барнаульской ГИБДД.

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