Автоновости

В центре Барнаула водитель иномарки на скорости влетел в трамвайное ограждение

Сегодня, 09:22.
Автоновости

Вечером 8 мая в Барнауле водитель иномарки врезался в трамвайное ограждение не пересечении проспекта Красноармейского и улицы Молодежной, сообщают очевидцы в сообществе "Барнаул22".

ДТП на пересечении пр. Красноармейского и ул. Молодежной.
ДТП на пересечении пр. Красноармейского и ул. Молодежной. Фото : Александр Кузнецов, "Барнаул22".

ДТП произошло рядом с трамвайной остановкой "Молодежная" примерно в 21:00. На место аварии приехала бригада "скорой помощи".

Передняя часть автомобиля получила серьезные повреждения. Очевидцы сообщают, что после столкновения с ограждением машина дымилась, из нее вытаскивали детей. 

Пострадавших в аварии нет, рассказали altapress.ru в барнаульской ГИБДД.

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