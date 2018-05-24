В центре Барнаула водитель на BMW сбил женщину на пешеходном переходе

24 мая в 7:50 на проспекте Ленина в Барнауле сбили женщину, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22. По данным городского отдела ГИБДД, 47-летняя жительница города переходила проспект по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.
Пешехода сбил водитель автомобиля BMW 1995 года рождения.
Женщине оказана медицинская помощь на месте. Она не госпитализирована. Полицейскими проводится проверка случившегося.
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