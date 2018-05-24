Автоновости

В центре Барнаула водитель на BMW сбил женщину на пешеходном переходе

Сегодня, 09:10.
Автоновости

24 мая в 7:50 на проспекте Ленина в Барнауле сбили женщину, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul22. По данным городского отдела ГИБДД, 47-летняя жительница города переходила проспект по регулируемому переходу на разрешающий сигнал светофора.

В Барнауле на проспекте Ленина сбили женщину. 24 мая 2018 года.
В Барнауле на проспекте Ленина сбили женщину. 24 мая 2018 года. Фото : скрин с видео Виталия Вита vk.com/barneos22.

Пешехода сбил водитель автомобиля BMW 1995 года рождения.

Женщине оказана медицинская помощь на месте. Она не госпитализирована. Полицейскими проводится проверка случившегося.

Подписывайтесь на канал автоновостей altapress.ru в Telegram.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
© 2001-2018 Издательский дом «Алтапресс»
Пользовательское соглашение | Условия комментирования | Городской справочник | Подать объявление
Категория информационной продукции 18+
Администрирование сайта ООО «Алтапресс-сервис»
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus