В центре Барнаула женщина на Toyota сбила пешехода.

В Барнауле 12 апреля автомобиль Toyota сбил человека, рассказали altapress.ru в пресс-службе барнаульской ГИБДД.
ДТП произошло в 13 часов на Социалистическом проспекте,19. По предварительной информации, за рулем автомобиля Toyota Harrier была 57-летняя женщины.
Пока неизвестно, какие травмы получил пострадавший человек. Очевидцы в группе "Инцидент Барнаул" пишут, что пешехода увезла "скорая" в травмпункт городской поликлиники №1.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Барнауле 11 апреля водитель Toyota RAV4 насмерть сбил двух человек.
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