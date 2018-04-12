В центре Барнаула женщина на Toyota сбила пешехода.

ДТП произошло в 13 часов на Социалистическом проспекте,19. По предварительной информации, за рулем автомобиля Toyota Harrier была 57-летняя женщины.

Пока неизвестно, какие травмы получил пострадавший человек. Очевидцы в группе "Инцидент Барнаул" пишут, что пешехода увезла "скорая" в травмпункт городской поликлиники №1.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Барнауле 11 апреля водитель Toyota RAV4 насмерть сбил двух человек.

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