В жестком ДТП на алтайской трассе пострадали 6 человек: подробности

В Алтайском крае 12 апреля столкнулись три автомобиля. По уточненным данным, в аварии пострадали шесть человек, среди них было два ребенка, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
ДТП произошло на 313 километре Чуйского тракта в 8:30. По предварительной информации, ВАЗ-2110 под управлением 37-летнего водителя столкнулся с другим ВАЗом. После этого автомобиль врезался в Toyota Corona, которым управлял 26-летний мужчина.
В результате ДТП водителя ВАЗа и 27-летнюю пассажирку госпитализировали. Они получили телесные повреждения различной степени тяжести. Медики помогли на месте 27-летнему водителю другого ВАЗа и пассажирам: 27-летней женщине и двум 5-летним девочкам.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют все обстоятельства произошедшего.
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