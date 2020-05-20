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Автоновости

В уральской чащобе обнаружили более 50 правительственных Toyota Camry

Около озера Смолино в Челябинской области обнаружено 56 абсолютно новых Toyota Camry.

В лесу.
В лесу.
СС0

Власти Челябинска объяснили, почему в лесу стоят десятки новых иномарок под охраной.

Выяснилось, что автомобили закуплены для проведения саммитов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Они должны были проходить в Челябинске.

Каждая Toyota Camry обошлась в 1,97 млн рублей. Общая сумма закупки составила около 120 млн рублей.

Машины появились в этом месте около полугода назад, так как следов от протекторов на траве увидеть сейчас невозможно, пишет 74.ru. Они стоят под открытым небом на территории Челябинского областного центра реабилитации. Это государственное бюджетное учреждение, на базе которого сейчас создан обсерватор для вернувшихся из-за границы.

При этом с дороги увидеть автомобили невозможно.

Машины разместили на территории центра реабилитации, чтобы обеспечить их охрану, пояснили в региональном правительстве. По словам чиновников, автомобили будут использовать областные правительственные учреждения.

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