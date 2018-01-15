В Южно-Сахалинске полицейские закидали снежками автомобиль нарушителя

Видео снято с балкона жилого дома, ролик опубликовал очевидец происшествия.

На записи видно, как полицейские с двух сторон дороги кидает снежки в лобовое стекло автомобиля, который мчится на большой скорости, однако тот продолжает движение. После этого погоня продолжается на патрульных автомобилях, пишет znak.com.

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