Барнаульские дворники отомстили небрежному автолюбителю

За неаккуратную парковку в центре города на Интернациональной, 16, дворники замуровали автомобиль, окружив его мусорными баками. Фото с места события разместили подписчики "Барнаул22" в ВК.
В "мусорный" плен попал автомобиль, который оставили на "дефицитной" парковке под углом. Таким образом он занял не одно, а два места. Причем, отмечают наблюдатели, корпус авто покрыт изморозью, а значит владелец покинул его на долгое время.
В комментариях такой стиль парковки не одобряют и пишут, что дворники "практикуют" подобное воспитание вежливости в автомобилистах и в других районах города.
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