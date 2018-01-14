Автоновости

Барнаульские дворники отомстили небрежному автолюбителю

Вчера, 17:53.
Автоновости

За неаккуратную парковку в центре города на Интернациональной, 16, дворники замуровали автомобиль, окружив его мусорными баками. Фото с места события разместили подписчики "Барнаул22" в ВК.

Плен авто.
Плен авто. Фото : vk.com/barneos22.

В "мусорный" плен попал автомобиль, который оставили на "дефицитной" парковке под углом. Таким образом он занял не одно, а два места. Причем, отмечают наблюдатели, корпус авто покрыт изморозью, а значит владелец покинул его на долгое время.

В комментариях такой стиль парковки не одобряют и пишут, что дворники "практикуют" подобное воспитание вежливости в автомобилистах и в других районах города.

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