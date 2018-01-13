Автоновости

На алтайской трассе перевернулся КамАЗ с грузом

Вчера, 18:55.
Автоновости

На алтайской трассе под Ребрихой перевернулся КамАЗ с грузом, сообщают очевидцы в сообществе "Барнаул22".

По мнению очевидцев, причиной аварии стала скользкая дорога. КамАЗ не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. На боку находится только передняя часть транспорта. 

По всей видимости, в кузове КамАЗа находилось зерно, которое после аварии оказалось на снегу.

О пострадавших ничего сообщается. Обстоятельства аварии уточняются.

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