На алтайской трассе перевернулся КамАЗ с грузом

На алтайской трассе перевернулся КамАЗ. Фото : Алексей Масленников, "Барнаул22". На алтайской трассе перевернулся КамАЗ. Фото : Алексей Масленников, "Барнаул22". На алтайской трассе перевернулся КамАЗ. Фото : Алексей Масленников, "Барнаул22".

По мнению очевидцев, причиной аварии стала скользкая дорога. КамАЗ не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. На боку находится только передняя часть транспорта.

По всей видимости, в кузове КамАЗа находилось зерно, которое после аварии оказалось на снегу.

О пострадавших ничего сообщается. Обстоятельства аварии уточняются.

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