На алтайской трассе перевернулся КамАЗ с грузом

На алтайской трассе под Ребрихой перевернулся КамАЗ с грузом, сообщают очевидцы в сообществе "Барнаул22".
На алтайской трассе перевернулся КамАЗ. Фото : Алексей Масленников, "Барнаул22".
На алтайской трассе перевернулся КамАЗ. Фото : Алексей Масленников, "Барнаул22".
На алтайской трассе перевернулся КамАЗ. Фото : Алексей Масленников, "Барнаул22".
По мнению очевидцев, причиной аварии стала скользкая дорога. КамАЗ не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. На боку находится только передняя часть транспорта.
По всей видимости, в кузове КамАЗа находилось зерно, которое после аварии оказалось на снегу.
О пострадавших ничего сообщается. Обстоятельства аварии уточняются.
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