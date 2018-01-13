Автоновости

В Барнауле из-за коммунальной аварии образовалась серьезная пробка

Вчера, 16:00.
Автоновости

В Барнауле образовалась пробка на улице Гоголя и участке пр. Красноармейский от торгово-офисного центра "Плаза" до улицы Ползунова. Согласно данным ресурса "Яндекс. Пробки", на этих участках автомобили движутся со скоростью 5-7 км/ч, в то время как на остальных улицах города проблем с движением нет.

Ранее altapress.ru писал, что на участке пр. Красноармейский перекрыли движение из-за коммунальной аварии. Из-за этого движение общественного транспорта изменилось, а автомобилистам рекомендовали искать пути объезда. 

Большинство поехали через улицу Гоголя, из-за чего там образовалась серьезная пробка.

Затруднено движение также около магазина "Ярче" на Комсомольском проспекте от улицы Интернациональная до улицы Никитина.  

Пробки в Барнауле 13 января.
Пробки в Барнауле 13 января.

Подписчик группы "Барнаул22" сообщил, что свободную движению на проблемном участке мешает светофор на пересечении улицы Гоголя и пр. Социалистический. 

Судя по фотографиям, движение на Красноармейском около "Плазы" до сих пор запрещено. Сейчас там работают специалисты и техника. Очевидцы рассказывают, что работники вскрыли асфальтное покрытие.

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