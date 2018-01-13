В Барнауле из-за коммунальной аварии образовалась серьезная пробка

Коммунальная авария в Барнауле. Фото : Anton Gorodeckiy, "Барнаул22". Коммунальная авария в Барнауле. Фото : Anton Gorodeckiy, "Барнаул22". Коммунальная авария в Барнауле. Фото : Anton Gorodeckiy, "Барнаул22". Коммунальная авария в Барнауле. Фото : Anton Gorodeckiy, "Барнаул22".

Ранее altapress.ru писал, что на участке пр. Красноармейский перекрыли движение из-за коммунальной аварии. Из-за этого движение общественного транспорта изменилось, а автомобилистам рекомендовали искать пути объезда.

Большинство поехали через улицу Гоголя, из-за чего там образовалась серьезная пробка.

Затруднено движение также около магазина "Ярче" на Комсомольском проспекте от улицы Интернациональная до улицы Никитина.

Подписчик группы "Барнаул22" сообщил, что свободную движению на проблемном участке мешает светофор на пересечении улицы Гоголя и пр. Социалистический.

Судя по фотографиям, движение на Красноармейском около "Плазы" до сих пор запрещено. Сейчас там работают специалисты и техника. Очевидцы рассказывают, что работники вскрыли асфальтное покрытие.

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