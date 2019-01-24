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В алтайской ГИБДД назвали опасные участки дорог в непогоду

В Алтайском крае 24 и 25 января испортится погода. В ГИБДД региона рекомендуют без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов и быть внимательными на дороге.

Метель на трассе "Барнаул - Троицкое".
Метель на трассе "Барнаул - Троицкое".
Максим Сергеевич в vk.com/barneos22

Напомним, в ближайшее время на большей части региона ожидают снег и метель, на дорогах гололедица В ГИБДД отмечают, что возможно увеличение количества ДТП на всей территории Алтайского края.

Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться на федеральных трассах Р-256 (Бийский и Красногорский районы) и А-322 (Поспелихинский и Рубцовский районы), а также на автодорогах местного значения в Третьяковском, Змеиногорском и Чарышском районах, — сообщают в ведомстве.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на дороге, просят звонить по телефонам 112 или 101.

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