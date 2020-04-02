Безопасность превыше всего. Как в Барнауле приобрести новый автомобиль Hyundai, не выходя из дома

Не секрет, что в любой ситуации необходимо видеть плюсы — тогда жизнь станет еще ярче и каждый день будет действительно приносить радость. В это непростое время самоизоляции Автоцентр АНТ остается на связи со своими клиентами и приглашает воспользоваться специальным предложением!

Пандемия и вынужденное нахождение дома — не помеха, если Вы желаете приобрести новый Hyundai. Специально для Вас действует удобная программа «Выбери автомобиль дистанционно».

Для того, чтобы стать обладателем нового Hyundai от официального дилера, теперь не нужно приходить в офис — все возможно сделать дистанционно!

Вопрос выбора нового авто с Автоцентром АНТ решается в несколько простых шагов, а все что Вам необходимо — лишь немного свободного времени.

Чтобы определиться с новым автомобилем Hyundai, Вам достаточно позвонить по т.(3852)290020 в Автоцентр АНТ и получить подробную консультацию от компетентных и внимательных специалистов.

Чтобы ознакомиться с интересующей моделью авто, Вам достаточно зайти на сайт hyundai-ant22.ru. Здесь представлен полный модельный ряд автомобилей Hyundai с подробными техническими характеристиками по категориям — от элегентных седанов и кроссоверов до функциональных микроавтобусов.

Кроме того, для удобства клиентов отдельно указано, какие автомобили в данный момент имеются в наличии, какие новинки может предложить Автоцентр АНТ, а также какие модели сегодня являются хитами продаж.

Hyundai. Архив Автоцентра АНТ. Hyundai. Архив Автоцентра АНТ. Hyundai. Архив Автоцентра АНТ. Hyundai. Архив Автоцентра АНТ. Hyundai. Архив Автоцентра АНТ. Hyundai. Архив Автоцентра АНТ. Hyundai. Архив Автоцентра АНТ. Hyundai. Архив Автоцентра АНТ.

Получив всю интересующую информацию, не отходя от своего домашнего компьютера, Вы можете без труда забронировать понравившийся Вам автомобиль в режиме online.

В том случае, если Вас интересует приобретение автомобиля Hyundai в кредит, то специально для Вас предлагается online-услуга по подаче заявки на расчет кредита.

Более того, если вы планируете покупку по программе trade in, то также дистанционно в Автоцентре АНТ можно предварительно оценить свой автомобиль.

Hyundai. Архив Автоцентра АНТ.

Пандемия — не повод стоять на месте, а время выходить в online, чтобы безопасно для Вас и Ваших клиентов предоставлять привычные услуги.

Берегите себя и ваших близких!

Автоцентр АНТ — официальный дилер Hyundai Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д Телефон: Сайт: www.hyundai-ant22.ru