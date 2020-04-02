Безопасность превыше всего. Как в Барнауле приобрести новый автомобиль Hyundai, не выходя из дома

Пандемия и вынужденное нахождение дома — не помеха, если Вы желаете приобрести новый Hyundai. Специально для Вас действует удобная программа «Выбери автомобиль дистанционно».
Для того, чтобы стать обладателем нового Hyundai от официального дилера, теперь не нужно приходить в офис — все возможно сделать дистанционно!
Вопрос выбора нового авто с Автоцентром АНТ решается в несколько простых шагов, а все что Вам необходимо — лишь немного свободного времени.
Чтобы определиться с новым автомобилем Hyundai, Вам достаточно позвонить по т.(3852)290020 в Автоцентр АНТ и получить подробную консультацию от компетентных и внимательных специалистов.
Чтобы ознакомиться с интересующей моделью авто, Вам достаточно зайти на сайт hyundai-ant22.ru. Здесь представлен полный модельный ряд автомобилей Hyundai с подробными техническими характеристиками по категориям — от элегентных седанов и кроссоверов до функциональных микроавтобусов.
Кроме того, для удобства клиентов отдельно указано, какие автомобили в данный момент имеются в наличии, какие новинки может предложить Автоцентр АНТ, а также какие модели сегодня являются хитами продаж.
Получив всю интересующую информацию, не отходя от своего домашнего компьютера, Вы можете без труда забронировать понравившийся Вам автомобиль в режиме online.
В том случае, если Вас интересует приобретение автомобиля Hyundai в кредит, то специально для Вас предлагается online-услуга по подаче заявки на расчет кредита.
Более того, если вы планируете покупку по программе trade in, то также дистанционно в Автоцентре АНТ можно предварительно оценить свой автомобиль.
Пандемия — не повод стоять на месте, а время выходить в online, чтобы безопасно для Вас и Ваших клиентов предоставлять привычные услуги.
Берегите себя и ваших близких!
Адрес: г. Барнаул, Павловский тракт, 251-д
Телефон: 8 (3852) 29-00-20
Сайт: www.hyundai-ant22.ru
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