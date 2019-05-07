Какие улицы перекроют в Барнауле из-за репетиций ко Дню Победы

Где ограничат движение:
- с 15:30 до 18:30 перекроют проспект Социалистический (от улицы Молодежной до улицы Мерзликина),
- с 17 до 21 часов перекроют участок нечетной стороны проспекта Ленина (от улицы Молодежной до улицы Димитрова).
В мэрии отмечают, что движение автобусов организуют от площади Октября до Речного вокзала в прямом направлении по улице Советской, проспекту Комсомольскому, улице Чкалова, проспекту Ленина, далее по своим маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам, говорится на сайте города.
В репетиции будут участвовать более 1 тысячи человек. До этого пешим маршем они ходили по своему плацу, с 7 мая дня начинаются общие тренировки, сообщают «Вести Алтай».