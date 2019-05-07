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Какие улицы перекроют в Барнауле из-за репетиций ко Дню Победы

В Барнауле 7 мая проведут репетицию торжественного прохождения войск в честь Дня Победы. В связи с этим в центре города перекроют улицы.

День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.
День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.
Юрий Сушков

Где ограничат движение:

  • с 15:30 до 18:30 перекроют проспект Социалистический (от улицы Молодежной до улицы Мерзликина),
  • с 17 до 21 часов перекроют участок нечетной стороны проспекта Ленина (от улицы Молодежной до улицы Димитрова).

В мэрии отмечают, что движение автобусов организуют от площади Октября до Речного вокзала в прямом направлении по улице Советской, проспекту Комсомольскому, улице Чкалова, проспекту Ленина, далее по своим маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам, говорится на сайте города.

В репетиции будут участвовать более 1 тысячи человек. До этого пешим маршем они ходили по своему плацу, с 7 мая дня начинаются общие тренировки, сообщают «Вести Алтай».

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