Какие улицы перекроют в Барнауле из-за репетиций ко Дню Победы

В Барнауле 7 мая проведут репетицию торжественного прохождения войск в честь Дня Победы. В связи с этим в центре города перекроют улицы.

День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.

Где ограничат движение:

с 15:30 до 18:30 перекроют проспект Социалистический ( от улицы Молодежной до улицы Мерзликина),

от улицы Молодежной до улицы Мерзликина), с 17 до 21 часов перекроют участок нечетной стороны проспекта Ленина ( от улицы Молодежной до улицы Димитрова).

В мэрии отмечают, что движение автобусов организуют от площади Октября до Речного вокзала в прямом направлении по улице Советской, проспекту Комсомольскому, улице Чкалова, проспекту Ленина, далее по своим маршрутам, в обратном направлении — по маршрутам, говорится на сайте города.

В репетиции будут участвовать более 1 тысячи человек. До этого пешим маршем они ходили по своему плацу, с 7 мая дня начинаются общие тренировки, сообщают «Вести Алтай».