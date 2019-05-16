Вдох глубокий, руки шире: новосибирцам с утра пришлось толкать троллейбус

Утром 16 мая в Новосибирске пассажиры троллейбуса № 13 начали толкать транспорт через перекресток в микрорайоне «Сухой лог». Видео опубликовали в группе «Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Очевидцы сняли, как несколько мужчин вышли из троллейбуса и начали его толкать. При этом в салоне находилось достаточно много пассажиров.

Комментаторы шутят, что зарядка с утра никому не повредит. «Замечательный транспорт: экологически чистый и заряд бодрости с утра!», — пишет местная жительница.

В диспетчерской «Горэлектротранспорт» НГС сообщили, что об этом случае они не знают.

В апреле новосибирцы также толкали троллейбус. Чиновники сказали, что тогда оборвались провода, а пассажиры решили помочь по собственной инициативе.