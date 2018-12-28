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Автоновости
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Верховный суд постановил не наказывать за грязные номера автомобилей

Верховный суд в очередной раз рассмотрел дело водителя, которого пытались наказать за заляпанный снегом и грязью номер автомобиля. Гражданину грозил штраф 5 тысяч рублей и лишение прав до трех месяцев, пишет «Российская газета».

Надписи и картины на грязных автомобилях.
Надписи и картины на грязных автомобилях.
Открытые источники в интернете.

Заключение выдано по делу, которое тянулось с ноября 2016 года.

Водителя остановили сотрудниками ГИБДД и написали в протоколе, что он «управлял автомобилем с госзнаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих и затрудняющих их идентификацию», цитирует РГ. Формулировку применяют, если, например, автомобилист на нижнюю часть цифры восемь наклеил белую изоленту, или в середине «0» черную полоску.

Водитель доказывал, что его машины были заляпаны снегом и грязью. А так как на улице был глубокий минус, оттереть их до полной читаемости без повреждения номера у него не получилось. При этом второй номер его авто можно было прочесть.

Верховный суд указал нижним инстанциям на их ошибку. Он напомнил, что водителя следует наказывать, если он управляет автомобилем без регистрационных знаков или они установлены в неположенных местах, а также со знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих идентификацию этих знаков. Грязь и снег к этим материалам не относится.

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