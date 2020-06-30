Сезон езды на мотоциклах в разгаре. Для тех, кто мечтает присоединиться к байкерскому братству, altapress.ru выяснил, сколько стоит верный двухколесный товарищ, какую экипировку нужно выбрать и много ли в Барнауле мотоклубов.

Мотокомбинезон

Спортивный мотокомбинезон предназначен для скоростных поездок на дальние расстояния. Он защищает спину от оголения, легких повреждений при падении. Кожаный, соприкасаясь с асфальтом, не протирается. Тканевый хотя спасает от ссадин, рвется быстрее и требует регулярной замены.

Кожаные штаны или мотоджинсы

Байкерские кожаные штаны должны закрывать поясницу и верхнюю часть обуви. Обычно они хорошо разнашиваются, не стесняют движений. Альтернатива коже — тяжелый и средней плотности деним. Из него изготавливают мотоджинсы.

Экипировка байкера. Дмитрий Лямзин Экипировка байкера. Дмитрий Лямзин Экипировка байкера. Дмитрий Лямзин

Рубашка

Байкеры выбирают футболки с тематическими принтами и хлопковые рубашки с защитной прослойкой или без нее.

Кожаная косуха или мотокуртка

Косуха с молниями подойдет для езды на невысоких скоростях и не обезопасит от переломов. Черная мотокуртка с металлическими, карбоновыми или полиуретановыми вставками в локтях и спинке, помимо брутального вида, обладает максимальной степенью защиты.

Алена Уланова,

продавец-консультант мотосалона «Rider — Barnaul»:

Байкер не обязан быть полностью одетым в кожу. На рынке много материалов. Можно купить кожаную или текстильную куртку, она бывает с подкладом и без, джинсовую, с кевларом — выбор огромный. Конечно, кожа, как и кевларовая нить, защищает от «скользячки», но летом в ней жарко. Текстильная куртка тоньше, правда, по классу безопасности ниже. Оптимальный вариант на сезон — это куртка с промежуточным сетчатым слоем.

Джинсовый жилет

Жилет надевают поверх футболки или куртки для того, чтобы подчеркнуть принадлежность к байкерскому сообществу.

Мотоботы

8,9−36 тыс. руб.

Экипировка байкера. Дмитрий Лямзин Экипировка байкера. Дмитрий Лямзин Экипировка байкера. Дмитрий Лямзин Экипировка байкера. Дмитрий Лямзин

Шлемы

Интеграл

Шлем с цельной скорлупой, у которого поднимается только визор.

Модуляр

Шлем с приподнимающейся нижней челюстью.

Другие разновидности

Без нижней челюсти (¾) — шлем, состоящий из скорлупы и визора. Нижняя челюсть отсутствует.

Кроссовый шлем — шлем без визора. Отличается вытянутым козырьком.

Как выбрать шлем Он должен плотно прилегать к голове. Не сдавливать виски и затылок. Немного сдавленными остаются щеки. Шлемы могут быть однотонными и с разноцветными элементами.

Шлем. Дмитрий Лямзин Шлем. Дмитрий Лямзин

Алена Уланова,

продавец-консультант мотосалона «Rider — Barnaul»:

Рекомендуем выбирать яркие, заметные шлемы. Может быть, даже с рисунками. Это поможет пассивной безопасности на дороге.

Мотоцикл

Классик

Мотоцикл-классик имеет прямую посадку, подходит для свободного передвижения между автомобилями.

Спортивный

Спортивный байк отличается высокой мощностью. Для езды на нем требуется качественное дорожное полотно.

Турер

Турер предназначен для путешествий на дальние расстояния.

Спорттурер

Спорттурер сочетает в себе качества спортивных и туристических моделей мотоциклов.

Мотоцикл-классик Ducati Scrambler 2015 c объемом двигателя 400 куб. см.

527 тыс. рублей. Мотоцикл-классик Ducati Scrambler 2015. СС0 Мотоцикл-классик Moto Guzzi V7 III Anniversario 2019 с хромированным топливным баком и седлом из натуральной кожи. 759 тыс. рублей. Мотоцикл-классик Moto Guzzi V7 III Anniversario 2019. CC0 Спортивный мотоцикл KTM RC 390 2020 с системой ABS и жидкостной системой охлаждения. 319,9 тыс. рублей. Спортивный мотоцикл KTM RC 390 2020. СС0 Спортивный мотоцикл Yamaha YZF R6 2013 c системой ABS. 568 тыс. рублей. Спортивный мотоцикл Yamaha YZF R6 2013. СС0 Спорттурер BMW K1200GT 2008 с подогревом рукояток и сиденья. 470 тыс. рублей. Спорттурер BMW K1200GT 2008. СС0 Чоппер Harley-Davidson Street Bob 2020 с объемом двигателя 1745 куб. см. 1,1 млн рублей. Чоппер Harley-Davidson Street Bob 2020. СС0

Чоппер ( «переделанный круизер»)

Мотоцикл для неспешных поездок. Как и круизер, не имеет пластиковых обтекателей.

Мотард

Мотард — это мотоцикл для езды по бездорожью.

Эндуро

Мотоцикл для внедорожного туризма. Тяжелее и мощнее кроссовых байков.

Как выбрать мотоцикл Определиться с кубатурой двигателя (для новичка оптимален байк с объемом двигателя 250 кубических сантиметров). Выбрать класс, функционал и дизайн.

Мотоцикл. СС0

Дополнительные функции

ABS — предотвращает блокировку колес;

ACC — контролирует скорость транспортного средства;

AWC — ограничивает подъем переднего колеса;

TCS — предотвращает потерю сцепления покрышек с трассой;

квикшифтер — переключает передачи.

Права

С 16 лет можно обучаться вождению мотоцикла в авто- и мотошколах.

Для управления транспортным средством с объемом двигателя не более 125 кубических сантиметров требуется получить права категории А1; с объемом двигателя, превышающим 125 кубических сантиметров, — А.

Мотоциклист. Ксения Морозова

Обучение в автошколе или мотошколе 10−25 тыс. рублей. Страховка ОСАГО 0,6−1,5 тыс. рублей. Аренда гаража ( места на стоянке или крытой парковке) 1,5−4 тыс. рублей в месяц. Сигнализация от 2,5 тыс. рублей. GPS-трекер от 1,1 тыс. рублей. Навесной замок с цепью от 2,3 тыс. рублей. Резина ( за комплект) 2−16 тыс. рублей.

Количество мотоциклов в Алтайском крае. ГИБДД Алтайского края ДТП с участием мотоциклов в Алтайском крае. ГИБДД Алтайского края

Мотоклубы

«Ночные волки»

Первый в стране мотоклуб. Барнаульское отделение основано 8 сентября 2018 года. «Ночные волки» одновременно ценят бунтарский дух и чтят христианские традиции.

Информация о правилах вступления в клуб и членских взносах предоставляется по запросу, но организаторы утверждают: «Чтобы оказаться в клубе, нужно быть в клубе». С 1995 года существует объединение механиков-любителей Wolf Engineering.

Василий «Дизель» Сафронов, президент отделения клуба «Ночные волки» в Барнауле, говорит: «Чтобы вступить в клуб, необходимо связаться с нами по телефону, в соцсетях или прийти на мероприятие, чтобы познакомиться. Несомненно, нужно иметь мотоцикл и соответствующее водительское удостоверение».

«Колесницы дорог»

Байк-клуб «Колесницы дорог» основан в 2002 году. Главная цель сообщества — популяризовать мототуризм.

Справка Всемирный день мотоциклиста отмечается в третий понедельник июня. Праздник появился 22 июля 1992 года.

Анастасия Бичакова