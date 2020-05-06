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Автоновости
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Виды поломок и признаки необходимости ремонта стартера

О том, что в автомобиле имеется стартер и он нуждается в периодическом обслуживании многие автомобилисты вспоминают лишь после того, как деталь неожиданно выходит из строя. Благо ремонт стартеров не представляет собой серьезной проблемы: сегодня необходимые работы выполняются быстро и качественно. Однако специалисты все как один твердят, что проблему лучше своевременно предупредить, чем вынужденно искать способ решить.

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Категории поломок

Любая поломка стартерного механизма двигателя внутреннего сгорания относится к одной из двух категорий:

  • механическая поломка характеризуется тем, что стартер продолжает работать, отзывается на поворот ключа в замке зажигания, но двигатель не запускается;
  • электрическая поломка выдает себя отсутствующие, либо слабой реакцией на команду зажигания, запуск двигателя невозможен из-за неспособности устройства воздействовать на коленвал необходимой силой.

Явные признаки скорой поломки стартера относят скоротечные проблемы с запуском двигателя:

  • двигатель заводится лишь после 3−4 повторов поворота ключа;
  • вращение коленвала стартером осуществляется с трудом, даже при полном заряде аккумуляторной батареи;
  • какое-то время после запуска двигателя стартер не выходит из зацепа и продолжает работу.

К едва различимым признакам приближающейся поломки относят появление посторонних шумов на этапе зажигания. Это могут быть скрипы и стуки возникающие непосредственно в момент работы стартера (ключ замка зажигания находится в положении «Пуск»), так и любые другие звуки издаваемые стартером уже после того, как двигатель завелся, обычно в течение первых нескольких секунд.

Ремонт стартера

В большинстве случаев ремонт устройства ограничивается заменой износившихся деталей. Производить работу своими силами не рекомендуется, так как в этом случае возникает риск нарушить балансировку. Впрочем, если имеется опыт, инструменты и знания, в услугах сертифицированной мастерской действительно нет необходимости. К сожалению, как показывает практика, большинство автомобилистов, в том числе и те, кто привык решать какие-то слесарные задачи своими силами, выполнить надлежащий ремонт стартера неспособны.

По материалам сайта https://astarter.ru.

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