Виды поломок и признаки необходимости ремонта стартера

Категории поломок
Любая поломка стартерного механизма двигателя внутреннего сгорания относится к одной из двух категорий:
- механическая поломка характеризуется тем, что стартер продолжает работать, отзывается на поворот ключа в замке зажигания, но двигатель не запускается;
- электрическая поломка выдает себя отсутствующие, либо слабой реакцией на команду зажигания, запуск двигателя невозможен из-за неспособности устройства воздействовать на коленвал необходимой силой.
Явные признаки скорой поломки стартера относят скоротечные проблемы с запуском двигателя:
- двигатель заводится лишь после 3−4 повторов поворота ключа;
- вращение коленвала стартером осуществляется с трудом, даже при полном заряде аккумуляторной батареи;
- какое-то время после запуска двигателя стартер не выходит из зацепа и продолжает работу.
К едва различимым признакам приближающейся поломки относят появление посторонних шумов на этапе зажигания. Это могут быть скрипы и стуки возникающие непосредственно в момент работы стартера (ключ замка зажигания находится в положении «Пуск»), так и любые другие звуки издаваемые стартером уже после того, как двигатель завелся, обычно в течение первых нескольких секунд.
Ремонт стартера
В большинстве случаев ремонт устройства ограничивается заменой износившихся деталей. Производить работу своими силами не рекомендуется, так как в этом случае возникает риск нарушить балансировку. Впрочем, если имеется опыт, инструменты и знания, в услугах сертифицированной мастерской действительно нет необходимости. К сожалению, как показывает практика, большинство автомобилистов, в том числе и те, кто привык решать какие-то слесарные задачи своими силами, выполнить надлежащий ремонт стартера неспособны.
По материалам сайта https://astarter.ru.