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Автоновости

«Видимость почти нулевая»: на алтайских трассах ограничили движение из-за непогоды

7 декабря из-за непогоды на некоторых трассах Алтайского края ограничили движение. Автомобилистов предупреждают о плохой видимости.

Метель.
Метель.
Barnaul22

Где именно ограничили движение

В ФКУ Упрдор «Алтай"сообщают, что с 11 часов ограничено движение большегрузного транспорта и пассажирских автобусов по федеральной автодороге А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан, с 11 по 299 км (от Барнаула до Рубцовска). По предварительной информации, ограничение продлится до 18 часов.

Кроме того, с 11:20 закрыто движение по всей протяженности краевой трассы Поспелиха — Курья -Третьякова- гр. Республики Казахстан для всех видов транспорта. Причина — сложные метеорологические условия: снегопад, метель, боковой ветер до 15−20 м/с с порывами до 27 м/с. Видимость 50−100 м, при порывах 10−15 м/ч.

Что говорят автомобилисты

По информации автомобилистов, плохая видимость на трассе «Усть-Калманка — Алейск». «Три машины улетели с дороги. Будьте внимательны», — отмечает один из жителей региона в группе «Инцидент Барнаул».

Также сообщается, что почти нулевая видимость на трассе «Барнаул — Рубцовск». Движению мешает сильный порывистый ветер, метель.

Напомним, в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение.

Советы ГИБДД

В ГИБДД Алтайского края рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге. В ведомстве напоминает, что в условиях ограниченной видимости и гололеда необходимо строго соблюдать правила безопасности дорожного движения.

Следует быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между автомобилями, избегать совершения опасных маневров при обгоне, перестроении, повороте.

Телефоны диспетчерских служб:

  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, 8−800−222−3169;
  • дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
  • дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10;
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.
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