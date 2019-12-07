«Видимость почти нулевая»: на алтайских трассах ограничили движение из-за непогоды

Где именно ограничили движение

В ФКУ Упрдор «Алтай"сообщают, что с 11 часов ограничено движение большегрузного транспорта и пассажирских автобусов по федеральной автодороге А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан, с 11 по 299 км (от Барнаула до Рубцовска). По предварительной информации, ограничение продлится до 18 часов.

Кроме того, с 11:20 закрыто движение по всей протяженности краевой трассы Поспелиха — Курья -Третьякова- гр. Республики Казахстан для всех видов транспорта. Причина — сложные метеорологические условия: снегопад, метель, боковой ветер до 15−20 м/с с порывами до 27 м/с. Видимость 50−100 м, при порывах 10−15 м/ч.

Что говорят автомобилисты

По информации автомобилистов, плохая видимость на трассе «Усть-Калманка — Алейск». «Три машины улетели с дороги. Будьте внимательны», — отмечает один из жителей региона в группе «Инцидент Барнаул».

Также сообщается, что почти нулевая видимость на трассе «Барнаул — Рубцовск». Движению мешает сильный порывистый ветер, метель.

Напомним, в Алтайском крае объявили штормовое предупреждение.

Советы ГИБДД

В ГИБДД Алтайского края рекомендует водителям быть предельно внимательными на дороге. В ведомстве напоминает, что в условиях ограниченной видимости и гололеда необходимо строго соблюдать правила безопасности дорожного движения.

Следует быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию между автомобилями, избегать совершения опасных маневров при обгоне, перестроении, повороте.

Телефоны диспетчерских служб: