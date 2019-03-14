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Выгодный обмен вашего автомобиля на новый Mitsubishi до 510 000 рублей в Автоцентре АНТ

Если вы являетесь поклонником Mitsubishi, то у нас есть ряд отличных новостей. Только в марте Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors, предлагает воспользоваться бонусом до 510 000 тысяч рублей̆ на покупку нового Mitsubishi при сдаче своего автомобиля в Trade-In.

Специальный Trade-in бонус до 510 000 на новый Mitsubishi.
Специальный Trade-in бонус до 510 000 на новый Mitsubishi.
Фото: Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.

Мы уже придумали все — вам осталось только выбрать. Автомобили по специальным ценам в наличии с ПТС, модели от кроссоверов до внедорожников, удобные кредитные программы, регистрация в ГИБДД в день покупки автомобиля, а также приятные бонусы и подарки.

В марте новый Mitsubishi стал еще доступнее для семейного бюджета. Флагман модельного ряда Mitsubishi, рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport c классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin и линейкой мощных и надежных двигателей в марте в наличии с выгодой до 510 000 руб. и доступной кредитной ставкой от 0%.*

Специальный Trade-in бонус до 510 000 на новый Mitsubishi.
Специальный Trade-in бонус до 510 000 на новый Mitsubishi.
Фото: Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.

Также в Автоцентре АНТ представлен обновленный Mitsubishi Outlander, бестселлер модельного ряда Mitsubishi, по специальной цене и выгодой по Tpade-in.

Специальный Trade-in бонус до 510 000 на новый Mitsubishi.
Специальный Trade-in бонус до 510 000 на новый Mitsubishi.
Фото: Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.

Выберите свой новый автомобиль с невероятной выгодой из линейки Mitsubishi. Яркий и динамичный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, знаменитый пикап Mitsubishi L200, легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero или городской кроссовер Mitsubishi ACХ — выбор за вами!

Специальный Trade-in бонус до 510 000 на новый Mitsubishi.
Специальный Trade-in бонус до 510 000 на новый Mitsubishi.
Фото: Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.

Станьте владельцем Mitsubishi сегодня и испытайте его в действии! Бронируйте свой автомобиль здесь ant22.ru/mitsubishi или по телефону +7 (3852)29−00−29.

Ждем вас в Автоцентре АНТ по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 251 д

* Рекламируемая маркетинговая ставка 0% не равна процентной ставке по кредиту, действует при первоначальном взносе от 70% от цены приобретаемого автомобиля (а/м). Разница между маркетинговой ставкой 0% и ставкой 7,9% в кредитном договоре компенсируется соразмерным снижением цены на а/м. Предложение действует при оформлении полиса КАСКО на полную стоимость кредита, приобретении услуги страхования жизни и здоровья в любых страховых компаниях из перечня, размещенного сайте mcbankrus.ru (Сайт).
Условия кредитования на покупку а/м Mitsubishi Outlander: Банк-кредитор: АО МС Банк Рус, лицензия ЦБ РФ № 2789. Мин. /макс. сумма кредита — 150 000 руб. / 99,99% от стоимости а/м, валюта — рубли РФ. Первоначальный взнос — от 20% от цены а/м, срок кредита — 24 мес., процентная ставка в кредитном договоре — 7,9%; ставка действует при приобретении услуги страхования жизни и здоровья и при страховании по рискам «ущерб» и «угон а/м» (КАСКО) на полную стоимость а/м в любой страховой компании из перечня, размещенного на сайте mcbankrus.ru. Без услуги «Защита платежей» и без оформления полиса КАСКО ставка увеличивается на 7%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого а/м. Предложение действует с 01.03.2019 по 31.03.2019, носит информационный характер, не является публичной офертой. Подробнее по тел. 8−800−770−05−70.

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