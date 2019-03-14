Выгодный обмен вашего автомобиля на новый Mitsubishi до 510 000 рублей в Автоцентре АНТ

Если вы являетесь поклонником Mitsubishi, то у нас есть ряд отличных новостей. Только в марте Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors , предлагает воспользоваться бонусом до 510 000 тысяч рублей̆ на покупку нового Mitsubishi при сдаче своего автомобиля в Trade-In.

Мы уже придумали все — вам осталось только выбрать. Автомобили по специальным ценам в наличии с ПТС, модели от кроссоверов до внедорожников, удобные кредитные программы, регистрация в ГИБДД в день покупки автомобиля, а также приятные бонусы и подарки.

В марте новый Mitsubishi стал еще доступнее для семейного бюджета. Флагман модельного ряда Mitsubishi, рамный внедорожник Mitsubishi Pajero Sport c классическим восьмиступенчатым автоматом Aisin и линейкой мощных и надежных двигателей в марте в наличии с выгодой до 510 000 руб. и доступной кредитной ставкой от 0%.*

Специальный Trade-in бонус до 510 000 на новый Mitsubishi. Фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors.

Также в Автоцентре АНТ представлен обновленный Mitsubishi Outlander, бестселлер модельного ряда Mitsubishi, по специальной цене и выгодой по Tpade-in.

Специальный Trade-in бонус до 510 000 на новый Mitsubishi. Фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors.

Выберите свой новый автомобиль с невероятной выгодой из линейки Mitsubishi. Яркий и динамичный кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, знаменитый пикап Mitsubishi L200, легендарный внедорожник Mitsubishi Pajero или городской кроссовер Mitsubishi ACХ — выбор за вами!

Специальный Trade-in бонус до 510 000 на новый Mitsubishi. Фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors.

Станьте владельцем Mitsubishi сегодня и испытайте его в действии! Бронируйте свой автомобиль здесь ant22.ru/mitsubishi или по телефону +7 (3852)29−00−29.

Ждем вас в Автоцентре АНТ по адресу: г. Барнаул, Павловский тракт, 251 д