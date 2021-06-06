Губернатор Алтайского края Виктор Томенко попросил федеральной поддержки для расширения Чуйского тракта по все территории региона. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

Губернатор рассказал изданию, что лишь 52 км Чуйского тракта на территории Алтайского края модернизированы и расширены до четырех полос.

Всего через регион проходит более 300 км федеральной трассы.

«Я попросил федеральной поддержки для его (Чуйского тракта — прим. ред. altapress.ru) расширения по территории Алтайского края, поскольку дорога очень активно используется, а на многих ее участках всего лишь две полосы. Это медленно и небезопасно, приводит, к сожалению, иногда к очень тяжелым авариям», — сказал глава региона.

По словам Томенко, есть необходимость в период до 2030 года расширить примерно 200 км участков этой дороги.

Также губернатор сообщил о необходимости модернизации трассы от Барнаула до границы с Казахстаном общей протяженностью 400 км.