Виновник смертельного ДТП на Алтае не избежит наказания даже с «родственниками в органах»

Нет оснований говорить о том, что по какой-либо причине потенциальный виновник смертельного ДТП в Ребрихинском районе избежит наказания, заявили в ГУ МВД по Алтайскому краю. Речь идет об аварии в селе Зимино, где под колесами Toyota погиб 18-летний парень на скутере. Родные погибшего считают, что виновник аварии может избежать наказания из-за связей в правоохранительных органах.

В полиции заявили, что 1 июня по факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 4, ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Уже допросили водителя иномарки. Ему избрана мера пресечения — подписка о невыезде. Назначены необходимые экспертизы.

Установлено, что потенциальный виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Андрей Подолян поставил расследование на личный контроль.

«Никто не оказывает давления на следствие, не препятствует объективному процессу, нет оснований говорить о том, что в силу каких-то причин („родственники в органах“ и т. д.) потенциальный виновник может избежать законного наказания», — говорится в сообщении ведомства.

По указанной статье виновнику грозит срок до 7 лет.

Что произошло в Зимино?

1 июня около 19:50 мужчина-водитель 1967 года рождения выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущемся во встречном направлении мотоциклом Racer под управлением мужчины 2000 года рождения.

После столкновения машина пролетела еще несколько метров через заборы двух усадеб и врезалась в дом. Водитель иномарки и пассажир не пострадали. По предварительным данным, скорость авто была не менее 100 км/с, а водитель был настолько пьян, что не смог сам выбраться из салона авто.