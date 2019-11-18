Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 ноября -4°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

«Вышли, перекрестились»: в Бийске автобус с пассажирами врезался в электрический столб

Вечером 17 ноября в Бийске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

В Бийске автобус с пассажирами налетел на столб
В Бийске автобус с пассажирами налетел на столб
https://vk.com/avarcomdtp

Как сообщает группа «Аварком Бийск», авария случилась на перекрестке по улице Воинов и Омской.

Водитель «Тойота опа», которой, как утверждают комментаторы, в этот момент подрабатывал таксистом, не пропустил пассажирский автобус, в результате допустил столкновение и отправил автобус в электроопору.

В результате аварии некоторые люди получили травмы. Пассажиры, отделавшиеся легким испугом, сами вышли из автобуса.

«Сотрудница с работы ехала в этом автобусе, говорит, все вышли, перекрестились. Страшно», — сообщила жительница Бийска.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость