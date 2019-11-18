«Вышли, перекрестились»: в Бийске автобус с пассажирами врезался в электрический столб

Как сообщает группа «Аварком Бийск», авария случилась на перекрестке по улице Воинов и Омской.
Водитель «Тойота опа», которой, как утверждают комментаторы, в этот момент подрабатывал таксистом, не пропустил пассажирский автобус, в результате допустил столкновение и отправил автобус в электроопору.
В результате аварии некоторые люди получили травмы. Пассажиры, отделавшиеся легким испугом, сами вышли из автобуса.
«Сотрудница с работы ехала в этом автобусе, говорит, все вышли, перекрестились. Страшно», — сообщила жительница Бийска.