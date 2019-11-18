«Вышли, перекрестились»: в Бийске автобус с пассажирами врезался в электрический столб

Вечером 17 ноября в Бийске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.

В Бийске автобус с пассажирами налетел на столб

Как сообщает группа «Аварком Бийск», авария случилась на перекрестке по улице Воинов и Омской.

Водитель «Тойота опа», которой, как утверждают комментаторы, в этот момент подрабатывал таксистом, не пропустил пассажирский автобус, в результате допустил столкновение и отправил автобус в электроопору.

В результате аварии некоторые люди получили травмы. Пассажиры, отделавшиеся легким испугом, сами вышли из автобуса.