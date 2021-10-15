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Автоновости

Вице-премьер заявил, что был бы рад ездить на электромобиле

Федеральные чиновники пока не могут на регулярной основе пользоваться в своей служебной деятельности электромобилями, так как их нет в гараже Управделами президента.

Беспилотный электромобиль на базе LADA
Беспилотный электромобиль на базе LADA
НАМИ

Но это хорошая и перспективная идея, считает курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак, сообщает «Интерфакс».

«Я с удовольствием бы тоже пересел на электромобиль, но в данном случае я, как член правительства, пользуюсь теми автомобилями, которые предоставляет нам Управление делами президента», — сказал Новак, отвечая на вопросы аудитории в рамках молодежного дня форума «Российская энергетическая неделя».

«Но идея хорошая. Я надеюсь, что, может быть, в ближайшее время нас пересадят на электромобили», — заявил вице-премьер.

Между тем «Новосибирскэнергосбыт» планирует в 2021 году построить станции зарядки электромобилей на трассе до Алтайского края, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

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