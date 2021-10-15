Вице-премьер заявил, что был бы рад ездить на электромобиле

Но это хорошая и перспективная идея, считает курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак, сообщает «Интерфакс».
«Я с удовольствием бы тоже пересел на электромобиль, но в данном случае я, как член правительства, пользуюсь теми автомобилями, которые предоставляет нам Управление делами президента», — сказал Новак, отвечая на вопросы аудитории в рамках молодежного дня форума «Российская энергетическая неделя».
«Но идея хорошая. Я надеюсь, что, может быть, в ближайшее время нас пересадят на электромобили», — заявил вице-премьер.
Между тем «Новосибирскэнергосбыт» планирует в 2021 году построить станции зарядки электромобилей на трассе до Алтайского края, сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.