Вице-премьер заявил, что был бы рад ездить на электромобиле

Но это хорошая и перспективная идея, считает курирующий ТЭК вице-премьер Александр Новак, сообщает «Интерфакс».

«Я с удовольствием бы тоже пересел на электромобиль, но в данном случае я, как член правительства, пользуюсь теми автомобилями, которые предоставляет нам Управление делами президента», — сказал Новак, отвечая на вопросы аудитории в рамках молодежного дня форума «Российская энергетическая неделя».