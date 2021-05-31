Власти Барнаула рассказали, что из дорожных работ делается хуже всего

В администрации Барнаула обсудили текущий ход ремонтных и строительных работ в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Хуже всего идут дела в части дорожной разметки, установки знаков и ограждений.

«Это очень важная и серьезная работа, поэтому мы должны организовать ее на должном уровне. В первую очередь это позволит обеспечить безопасность дорожного движения для жителей и гостей нашего города», — подчеркнул первый заместитель главы администрации города Анатолий Воронков.





По информации специалистов профильного комитета, всего в 2021 году запланировано нанесение порядка 98 тыс. квадратных метров дорожной разметки общей стоимостью 27 млн рублей. В настоящее время подрядчиком компанией «Дорожные знаки Алтая» освоено всего порядка 5 млн рублей.



В связи с этим первый замглавы дал поручение провести необходимую работу и усилить контроль за выполнением обязательств, взятых в рамках исполнения контракта, сообщает пресс-служба мэрии.