28 июня
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Автоновости

Власти намерены лишать водителей прав при ухудшении здоровья

Правительство РФ выступило с инициативой наделить ГИБДД возможностью лишать граждан водительских прав в случае ухудшения состояния здоровья, пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, внесенный на рассмотрение в Госдуму.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Предполагается, что с 2023 года будет задействован механизм, позволяющий Минздраву и МВД обмениваться данными в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае обнаружения у гражданина в ходе медосмотра, освидетельствования или оказания медицинской помощи противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами информация об этом будет автоматически передаваться в ГИБДД.

В данном случае водительские права будут признаваться недействительными, пишет bfm.ru. Гражданин в свою очередь будет направлен на медкомиссию, которая либо подтвердит диагноз, либо аннулирует предыдущее заключение врачей.

Авторы законопроекта отмечают, что он продиктован проблемой лишения прав водителей с медицинскими противопоказаниями или ограничениями, о которых не знает ГИБДД.

В настоящее время

В настоящее время автомобилисты проходят медицинское освидетельствование раз в 10 лет. В случае выявления у них в этот период заболеваний, не позволяющих управлять транспортными средствами они продолжают водить машину пока действует срок водительского удостоверения.

Ранее молодого барнаульца наказали за поддельное водительское удостоверение.

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