Россиянам запретят получать права после вождения в пьяном виде

Запретить сдачу экзамена на права после административного штрафа за пьяное вождение хотят в России. Соответствующий законопроект внесло в Госдуму правительство, пишет ТАСС .

В законопроекте предлагают дополнить статью 26 Федерального закона о безопасности дорожного движения. Предполагается, что новый пункт распространится на граждан, допустивших пьяное вождение и не имевших прав на управление авто.



Кроме того, в РФ хотят запретить допуск к сдаче водительских экзаменов тем, у кого не истек срок наказания по статьям 12.26 и 12.27 КоАП (отказ от требования прохождения медицинского освидетельствования на опьянение, либо употребление алкоголя после ДТП).

Законопроект также запрещает получать права россиянам, которым «в установленном порядке назначено уголовное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством», уточняет издание.

Кстати, в России составили социальный портрет пьяного водителя.