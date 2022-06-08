9 июня
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Автоновости

Бийчанин, опьяневший после «лечебного спрея», трудом искоренит тягу к алкоголю за рулем

В Алтайском крае мужчину приговорили к обязательным работам за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает региональная прокуратура.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Жителя Бийска ранее привлекали к ответственности за пьяную езду. Однако в октябре 2021 года его вновь поймали пьяным за рулем.

«В судебном заседании мужчина вину не признал, пояснил, что алкоголь не употреблял, а на результат освидетельствования повлияло предшествующее использованием им лечебного спрея», — рассказали в ведомстве.

Версию бийчанина опровергли показаниями свидетелей и заключением нарколога.

Судья, учитывая личность осужденного и степень опасности преступления, обязал мужчину отработать 400 часов.

Ранее житель Барнаула отсидел за пьяное вождение и через две недели вновь попался пьяным за рулем.

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