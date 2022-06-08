Бийчанин, опьяневший после «лечебного спрея», трудом искоренит тягу к алкоголю за рулем

Жителя Бийска ранее привлекали к ответственности за пьяную езду. Однако в октябре 2021 года его вновь поймали пьяным за рулем.
«В судебном заседании мужчина вину не признал, пояснил, что алкоголь не употреблял, а на результат освидетельствования повлияло предшествующее использованием им лечебного спрея», — рассказали в ведомстве.
Версию бийчанина опровергли показаниями свидетелей и заключением нарколога.
Судья, учитывая личность осужденного и степень опасности преступления, обязал мужчину отработать 400 часов.
Ранее житель Барнаула отсидел за пьяное вождение и через две недели вновь попался пьяным за рулем.