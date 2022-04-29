29 апреля
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Жизнь

Барнаулец отсидел за пьяное вождение и через две недели вновь попался пьяным за рулем

В Алтайском крае мужчину осудили за неоднократное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает региональная прокуратура.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Жителя Барнаула еще в 2019 году привлекали к административной ответственности за отказ от прохождения медосвидетельствования.

«Трижды в 2020 и 2021 годах судим по ст.264.1 УК РФ к лишению свободы с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортным средством и вновь в феврале 2022 года совершил аналогичное преступление через две недели после освобождения из мест лишения свободы», — рассказали в ведомстве.

Мужчина признал вину в том, что опять в состоянии алкогольного опьянения ездил по городу.

При этом отказался от освидетельствования на состояние опьянения, так как не отрицал факта употребления алкоголя.

Барнаульца лишили свободы на 1 год 6 месяцев за «управление автомобилем в состоянии опьянения, имея судимость за управление автомобилем в состоянии опьянения».

Ранее другого неисправимого барнаульца поймали за очередной пьяной поездкой на автомобиле «Иж-2126».

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