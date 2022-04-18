18 апреля
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Происшествия

Неисправимого барнаульца на «Иже» поймали за очередной пьяной поездкой

В Барнауле полицейские заметили водителя, который определенно создавал угрозу для других участников движения. Его остановили и выяснилось, что мужчина уже попадался пьяным за рулем. Об этом altapress.ru рассказали в прокуратуре Железнодорожного района.

Водитель за рулем.
Водитель за рулем.
СС0

Барнаулец привлекался к ответственности за пьяное вождение в 2020 году, но на путь исправления так и не встал, отметили в ведомстве.

Он вновь сел пьяным за руль своего «Иж 2126», но инспекторы ГИБДД его заметили. Водителя выдало опасное движение, а затем и неустойчивость позы, несвязная речь и резкий запах алкоголя.

Пройти медосвидетельствование он категорически отказался, отметил зампрокурора Железнодорожного района Вячеслав Лахонин.

Прокурор утвердил обвинительный акт по уголовному делу (ч. 2, ст. 264.1 УК РФ — управление транспортным средством в состоянии опьянения).

По последним данным городской ГИБДД, за три месяца 2022 года в Барнауле произошло шесть ДТП с участием пьяных водителей (или отказавшихся освидетельствования). В этих авариях погиб один человек, семеро пострадали.

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