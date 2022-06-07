Эксперт рассказал, когда автозапчасти в России могут подешеветь

Хайцеэр отметил, что цены на запчасти для европейских автомобилей далеки от реальной стоимости, поскольку формируются под влиянием дефицита.

«На имеющиеся автозапчасти сегодня сложилась не реальная цена, а цена, исходя из дефицита. Это очень похоже на то, что было в советское время. Например, если на складе есть всего два крыла на всю страну от какой-нибудь машины, то их цена — не фиксированная, а несусветно дорогая», — пояснил он.