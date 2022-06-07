Эксперт рассказал, когда автозапчасти в России могут подешеветь

Хайцеэр отметил, что цены на запчасти для европейских автомобилей далеки от реальной стоимости, поскольку формируются под влиянием дефицита.
«На имеющиеся автозапчасти сегодня сложилась не реальная цена, а цена, исходя из дефицита. Это очень похоже на то, что было в советское время. Например, если на складе есть всего два крыла на всю страну от какой-нибудь машины, то их цена — не фиксированная, а несусветно дорогая», — пояснил он.
По его словам, такая ситуация сложилась из-за трудностей с импортом, которые обусловлены западными санкциями.
Стоимость автозапчастей снизится, когда удастся решить проблему их дефицита на рынке, и в этом поможет развитие параллельного импорта.
«Постановление правительства о параллельном импорте пока еще не заработало в полную силу. Нам надо искать способы завозить запчасти, чтобы не было дефицита, и цена бы снизилась», — указал Хайцеэр.