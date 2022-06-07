7 июня
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Автоновости

Эксперт рассказал, когда автозапчасти в России могут подешеветь

Вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр рассказал радио Sputnik, что цены на запчасти могут снизиться, когда пройдет дефицит.

Автомобиль.
Автомобиль.
открытые источники (CC0)

Хайцеэр отметил, что цены на запчасти для европейских автомобилей далеки от реальной стоимости, поскольку формируются под влиянием дефицита.

«На имеющиеся автозапчасти сегодня сложилась не реальная цена, а цена, исходя из дефицита. Это очень похоже на то, что было в советское время. Например, если на складе есть всего два крыла на всю страну от какой-нибудь машины, то их цена — не фиксированная, а несусветно дорогая», — пояснил он.

По его словам, такая ситуация сложилась из-за трудностей с импортом, которые обусловлены западными санкциями.

Стоимость автозапчастей снизится, когда удастся решить проблему их дефицита на рынке, и в этом поможет развитие параллельного импорта.

«Постановление правительства о параллельном импорте пока еще не заработало в полную силу. Нам надо искать способы завозить запчасти, чтобы не было дефицита, и цена бы снизилась», — указал Хайцеэр.

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