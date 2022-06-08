8 июня
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Автоновости

Более 60% россиян готовы купить обновленный «Москвич»

Более 60% российских водителей готовы приобрести новую версию «Москвича», сообщает ТАСС со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

"Москвич"
"Москвич"
Екатерина Овчинникова

По данным исследования, примерно 50% автомобилистов в РФ могут рассмотреть покупку автомобиля марки «Москвич».

При этом абсолютное большинство респондентов руководствуется ценовым фактором.

«Половина опрошенных готовы купить машину, если она будет дешевле аналогов. Половина согласны приобрести „Москвич“, если он будет адаптированной версией иностранного производителя», — отмечается в исследовании.

Как отметил президент холдинга «Ромир» Андрей Милехин, многие граждане адаптировались к современным экономическим реалиям и оптимистично относятся к перспективам импортозамещения.

«А если речь идет о возвращении легендарного бренда, то срабатывают и ностальгические чувства. Хоть в советские времена „Москвич“ не был люксовой маркой, он заслужил репутацию надежного и долго служащего автомобиля. Недаром большинство положительно оценивающих возвращение „Москвича“ — люди старшего поколения», — подчеркнул он.

В середине мая стало известно, что на заводе Renault будут собирать «Москвичи».

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