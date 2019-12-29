Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 декабря -18°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Власти Новосибирска предупредили об ограничении движения на одном из мостов

Мэрия Новосибирска предупредила автомобилистов, что со 2 по 6 января будет существенно ограничено движение на дамбе Октябрьского моста. Автомобильная дорога будет сужена по направлению к правому берегу.

Октябрьский мост в Новосибирске.
Октябрьский мост в Новосибирске.
"Инцидент. Новосибирск".

Как сообщает «Инцидент. Новосибирск», это связано с подготовительными работами по строительству пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста в рамках подготовки транспортной инфраструктуры новой Ледовой арены.

Изначально планировалось построить надземный пешеходный переход на площади Лыщинского. Однако новосбирские архитекторы раскритиковали его проект. Претензия была в том, что он не эстетичен, портит вид площади и им будет неудобно пользоваться пожилым, людям с инвалидностью, мамам с колясками.

На последнем заседании совета по градостроительству было предложено построить переход под землей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость