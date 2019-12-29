Власти Новосибирска предупредили об ограничении движения на одном из мостов

Мэрия Новосибирска предупредила автомобилистов, что со 2 по 6 января будет существенно ограничено движение на дамбе Октябрьского моста. Автомобильная дорога будет сужена по направлению к правому берегу.

Как сообщает «Инцидент. Новосибирск», это связано с подготовительными работами по строительству пешеходного перехода через дамбу Октябрьского моста в рамках подготовки транспортной инфраструктуры новой Ледовой арены.



Изначально планировалось построить надземный пешеходный переход на площади Лыщинского. Однако новосбирские архитекторы раскритиковали его проект. Претензия была в том, что он не эстетичен, портит вид площади и им будет неудобно пользоваться пожилым, людям с инвалидностью, мамам с колясками.

На последнем заседании совета по градостроительству было предложено построить переход под землей.