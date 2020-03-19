Власти отобрали машину у сибирячки, которая не забирала ее со штрафстоянки два года

История началась в июле 2018 года, когда задержали водителя машины, а авто отправили на специализированную муниципальную стоянку.

С тех пор авто не был востребован. Чтобы найти собственника, сделали запрос в ГИБДД. На адрес хозяйки направили претензию, но спустя месяц она вернулась отправителю.

Не помог и поиск по второму адресу — человека, управлявшего машиной в момент задержания. Высланная претензия также вернулась обратно.

«Длительное невостребование автомобиля его бывшим владельцем и лицом, управлявшим данным транспортным средством в момент задержания, несмотря на направления в их адрес претензий, может расцениваться как отказ от своих вещей. Кто-либо иной право собственности на транспортное средство не заявил», — говорится в судебном решении.

Примечательно, что за время длительного хранения машина утратила товарный вид, а расходы на ее содержание на стоянке и вовсе начали превышать стоимость авто.

В мэрии Кемерова посчитали дальнейшее хранение автомобиля нецелесообразным.

Суд решил признать ВАЗ 21099 бесхозяйным и передать в собственность администрации города.