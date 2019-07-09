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Власти планируют построить обход Горно-Алтайска для удобства туристов

Власти Алтая озвучили планы по строительство обхода Горно-Алтайска. Он должен помочь туристам добираться до достопримечательностей, а также разгрузить городские улицы, сообщает пресс-служба правительства Республики Алтай.

Вид на Горно-Алтайск.
Вид на Горно-Алтайск.
Пресс-служба правительства Республики Алтай

Документы, которые обосновывают необходимость строительства обхода республиканской столицы, уже готовы. Планируется, что он соединит две федеральные трассы, разгрузит городскую дорожную сеть от транзитного транспорта и повысит доступность туристических объектов.

Обход Горно-Алтайска.
Обход Горно-Алтайска.
алтай.рф

Также отмечается, что продолжится строительство обхода села Майма.

Кроме того, автодорогу Горно-Алтайск — Артыбаш все-таки передадут в федеральную собственность. Положительное решение приняли в Росавтодоре. Это значит, что трассу ждет ремонт. В нормативном состоянии пока только 27% трассы, то есть всего 38 км.

Пока идет процедура подготовки документов для передачи объекта.

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