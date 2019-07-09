Власти планируют построить обход Горно-Алтайска для удобства туристов

Документы, которые обосновывают необходимость строительства обхода республиканской столицы, уже готовы. Планируется, что он соединит две федеральные трассы, разгрузит городскую дорожную сеть от транзитного транспорта и повысит доступность туристических объектов.
Также отмечается, что продолжится строительство обхода села Майма.
Кроме того, автодорогу Горно-Алтайск — Артыбаш все-таки передадут в федеральную собственность. Положительное решение приняли в Росавтодоре. Это значит, что трассу ждет ремонт. В нормативном состоянии пока только 27% трассы, то есть всего 38 км.
Пока идет процедура подготовки документов для передачи объекта.