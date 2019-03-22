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Автоновости

Власти рассказали, что за квадраты появились на Чумыше у трассы Барнаул-Новосибирск

Дорожники нарезали сетку борозд перед опорами моста через Чумыш на Чуйском тракте около Тальменки. Это не даст образоваться ледовым заторам и убережет мост от разрушения, объяснили в упрдор «Алтай».

Борозды на Чумыше.
Борозды на Чумыше.
uprdoraltay.ru

Толщина льда на реке Чумыш — от 40 до 58 см. Это меньше, чем было весной 2018 года году, но подготовить реку к ледоходу все равно необходимо. Чтобы нанести сетку «квадратов» со стороной 15 метров дорожникам пришлось пропилить лед на площади 5,4 тыс. кв. м.

Владимир Дубровский,
замначальника упрдор «Алтай»:

В этом году данные синоптиков внушают оптимизм, но готовиться всегда нужно к худшему сценарию.

По данным ведомства, во время паводка подтопление возможно на 15 км двух федеральных трасс региона. Чтобы их не размыло, дорожники убрали снег с земляного полотна, очистили водоотводные сооружения и водопропускные трубы, запасли материалы. Во время паводка на федеральных трассах будут дежурить 154 сотрудника и 118 единиц дорожной техники.

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