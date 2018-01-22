Власти уточнили число автобусов, не вышедших в рейс из-за мороза в Алтайском крае

Также, по данным ведомства, из 1267 пригородных рейсов не состоялись 207. Получается, что в целом по региону в холода лишь каждый пятый-шестой автобус не смог обслужить пассажиров.

Отметим, что это меньше, чем по барнаульскому автовокзалу. Здесь, по оценке директора предприятия Алексея Богданова, 22 января в рейс не вышел каждый третий автобус.

В Барнауле же практически все городские автобусы вышли на маршруты. "Невыход в пределах ежедневной нормы. Среди трамваев и троллейбусов на линии более 95% единиц подвижного состава", — сообщил Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.

Напомним, в Алтайском крае до 24 января ожидается аномально холодная погода, местами сильные морозы: минимальные температуры воздуха минус 35 … 40°С, местами до минус 45°С.

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