Власти утвердили новый регламент экзамена на водительские права. Что изменится?

Как сообщалось ранее, выпускники автошкол больше не будут сдавать «площадку» как отдельный экзамен. Практические навыки вождения будут оценивать не на дроме, а в условиях реального дорожного движения.

Новый документ ужесточает требования к инспекторам по информированию о порядке проведения экзамена. Также изменился перечень ошибок и нарушений, за которые выставляются штрафные баллы.

Кроме того, теперь на экзамене в машине может присутствовать третий человек — представитель автошколы, общественных объединений, либо другой экзаменуемый, ожидающий своей очереди.

Новый регламент вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Подробнее ознакомиться с документом можно на портале правовой информации.