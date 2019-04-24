Внедорожное открытие этого года! 27 апреля новый Mitsubishi L200 уже в Барнауле

День, который поделит ваше мнение о Mitsubishi L200 на «до» и «после». День, который изменит ваше представление об автомобилях с полным приводом.

27 апреля 2019 г. в 11.00 Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors, приглашает всех жителей и гостей г. Барнаула на презентацию нового L200 на базу отдыха «Локомотив», по адресу Кутузова, 140.

В этот день каждый желающий сможет записаться на тест-драйв и испытать новую форму силы Mitsubishi L 200. Не пропустите это феноменальное событие: внедорожный тест-драйв за рулем дерзкого пикапа на специально подготовленной трассе, уникальный тест-драйв вместе с подготовленным специалистом на полосе препятствий с крутыми подъемами и спусками, бревенчатым навалом, уклоном и ж/д переездом. Вы сможете лично проверить маневренность автомобилей на естественных внедорожных препятствиях. Желающие также могут записаться на тест-драйв динамичного и яркого Eclipse Cross и флагманов модельного ряда Pajero Sport и Outlander, а также надежного Pajero.

Для гостей мероприятия подготовлена развлекательная программа с конкурсами и подарками. Настоящим весенним угощением станут блюда, приготовленные в полевой кухне и горячий чай, сваренный по особому рецепту. Для самых маленьких — интерактивная детская зона c надувным батутом, а также аниматором и бесплатным аквагримом. Пока родители будут увлечены автомобилями, дети смогут весело провести время!

Главный герой презентации — новый Mitsubishi L200 — мужественный внешний вид, который реализован в рамках концепции дизайна Dynamic Shield; улучшенная система полного привода, обеспечивающая выдающиеся внедорожные характеристики; новейшие системы активной безопасности и помощи водителю; а также комфорт и управляемость.

Новый Mitsubishi L200. Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors. Дорестайлинговый Mitsubishi L200. Фото: Автоцентр АНТ , официальный дилер Mitsubishi Motors.

Особенности нового L200 Новая 6-ти ступенчатая автоматическая КПЛ

Обогрев рулевого колеса

Новый дизайн экстерьера

Камера заднего вида

Полноприводная трансмиссия Super Select 4WD-II

Основные изменения по сравнению с «дорестайлингом» ( фото нового L200 VS старый L200) Новая Автоматическая коробка передач — 6AT

Оптимизированы настройки подвески

Улучшена тормозная система

Усилена жесткость кузова

Улучшены аэродинамические характеристики

Снижены шумы от сопротивления воздуха

Улучшена топливная экономичность

Увеличена глубина кузова +15мм ( 865мм)

865мм) Длина и высота машины увеличены +20мм / +10мм ( 5,225мм / 1,815мм)

5,225мм / 1,815мм) Больше дорожный просвет +15мм ( 220мм)

220мм) Увеличены углы въезда и съезда -31⁰ и 29⁰ ( текущие 30⁰ и 28⁰)

Еще один сюрприз Автоцентр АНТ приготовил для владельцев автомобилей Mitsubishi. Разработана привлекательная программа лояльности, участники которой получат выгоду при сдаче собственного автомобиля по программе трейд-ин при приобретении нового автомобиля Mitsubishi в кредит или за наличный расчет.

Зарядитесь хорошим настроением, испытайте незабываемые эмоции и проведите время интересно и весело с семьей и с Автоцентром АНТ!

Всех желающих 27апреля в 11.00 ждем по адресу: г. Барнаул, Кутузова, 140

Подробности по телефону +7 (3852)29−00−29.