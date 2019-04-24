Внедорожное открытие этого года! 27 апреля новый Mitsubishi L200 уже в Барнауле

27 апреля 2019 г. в 11.00 Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors, приглашает всех жителей и гостей г. Барнаула на презентацию нового L200 на базу отдыха «Локомотив», по адресу Кутузова, 140.
В этот день каждый желающий сможет записаться на тест-драйв и испытать новую форму силы Mitsubishi L 200. Не пропустите это феноменальное событие: внедорожный тест-драйв за рулем дерзкого пикапа на специально подготовленной трассе, уникальный тест-драйв вместе с подготовленным специалистом на полосе препятствий с крутыми подъемами и спусками, бревенчатым навалом, уклоном и ж/д переездом. Вы сможете лично проверить маневренность автомобилей на естественных внедорожных препятствиях. Желающие также могут записаться на тест-драйв динамичного и яркого Eclipse Cross и флагманов модельного ряда Pajero Sport и Outlander, а также надежного Pajero.
Для гостей мероприятия подготовлена развлекательная программа с конкурсами и подарками. Настоящим весенним угощением станут блюда, приготовленные в полевой кухне и горячий чай, сваренный по особому рецепту. Для самых маленьких — интерактивная детская зона c надувным батутом, а также аниматором и бесплатным аквагримом. Пока родители будут увлечены автомобилями, дети смогут весело провести время!
Главный герой презентации — новый Mitsubishi L200 — мужественный внешний вид, который реализован в рамках концепции дизайна Dynamic Shield; улучшенная система полного привода, обеспечивающая выдающиеся внедорожные характеристики; новейшие системы активной безопасности и помощи водителю; а также комфорт и управляемость.
- Новая 6-ти ступенчатая автоматическая КПЛ
- Обогрев рулевого колеса
- Новый дизайн экстерьера
- Камера заднего вида
- Полноприводная трансмиссия Super Select 4WD-II
- Новая Автоматическая коробка передач —6AT
- Оптимизированы настройки подвески
- Улучшена тормозная система
- Усилена жесткость кузова
- Улучшены аэродинамические характеристики
- Снижены шумы от сопротивления воздуха
- Улучшена топливная экономичность
- Увеличена глубина кузова +15мм (865мм)
- Длина и высота машины увеличены +20мм /+10мм (5,225мм / 1,815мм)
- Больше дорожный просвет +15мм (220мм)
- Увеличены углы въезда и съезда -31⁰ и 29⁰ (текущие 30⁰ и 28⁰)
Еще один сюрприз Автоцентр АНТ приготовил для владельцев автомобилей Mitsubishi. Разработана привлекательная программа лояльности, участники которой получат выгоду при сдаче собственного автомобиля по программе трейд-ин при приобретении нового автомобиля Mitsubishi в кредит или за наличный расчет.
Зарядитесь хорошим настроением, испытайте незабываемые эмоции и проведите время интересно и весело с семьей и с Автоцентром АНТ!
Всех желающих 27апреля в 11.00 ждем по адресу: г. Барнаул, Кутузова, 140
Подробности по телефону +7 (3852)29−00−29.