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Внедорожное открытие этого года! 27 апреля новый Mitsubishi L200 уже в Барнауле

День, который поделит ваше мнение о Mitsubishi L200 на «до» и «после». День, который изменит ваше представление об автомобилях с полным приводом.

Новый Mitsubishi L200.
Новый Mitsubishi L200.
Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.

27 апреля 2019 г. в 11.00 Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors, приглашает всех жителей и гостей г. Барнаула на презентацию нового L200 на базу отдыха «Локомотив», по адресу Кутузова, 140.

В этот день каждый желающий сможет записаться на тест-драйв и испытать новую форму силы Mitsubishi L 200. Не пропустите это феноменальное событие: внедорожный тест-драйв за рулем дерзкого пикапа на специально подготовленной трассе, уникальный тест-драйв вместе с подготовленным специалистом на полосе препятствий с крутыми подъемами и спусками, бревенчатым навалом, уклоном и ж/д переездом. Вы сможете лично проверить маневренность автомобилей на естественных внедорожных препятствиях. Желающие также могут записаться на тест-драйв динамичного и яркого Eclipse Cross и флагманов модельного ряда Pajero Sport и Outlander, а также надежного Pajero.

Для гостей мероприятия подготовлена развлекательная программа с конкурсами и подарками. Настоящим весенним угощением станут блюда, приготовленные в полевой кухне и горячий чай, сваренный по особому рецепту. Для самых маленьких — интерактивная детская зона c надувным батутом, а также аниматором и бесплатным аквагримом. Пока родители будут увлечены автомобилями, дети смогут весело провести время!

Главный герой презентации — новый Mitsubishi L200 — мужественный внешний вид, который реализован в рамках концепции дизайна Dynamic Shield; улучшенная система полного привода, обеспечивающая выдающиеся внедорожные характеристики; новейшие системы активной безопасности и помощи водителю; а также комфорт и управляемость.

Новый Mitsubishi L200.
Новый Mitsubishi L200.
Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
Дорестайлинговый Mitsubishi L200.
Дорестайлинговый Mitsubishi L200.
Фото: Автоцентр АНТ, официальный дилер Mitsubishi Motors.
Особенности нового L200
  • Новая 6-ти ступенчатая автоматическая КПЛ
  • Обогрев рулевого колеса
  • Новый дизайн экстерьера
  • Камера заднего вида
  • Полноприводная трансмиссия Super Select 4WD-II
Основные изменения по сравнению с «дорестайлингом» (фото нового L200 VS старый L200)
  • Новая Автоматическая коробка передач —6AT
  • Оптимизированы настройки подвески
  • Улучшена тормозная система
  • Усилена жесткость кузова
  • Улучшены аэродинамические характеристики
  • Снижены шумы от сопротивления воздуха
  • Улучшена топливная экономичность
  • Увеличена глубина кузова +15мм (865мм)
  • Длина и высота машины увеличены +20мм /+10мм (5,225мм / 1,815мм)
  • Больше дорожный просвет +15мм (220мм)
  • Увеличены углы въезда и съезда -31⁰ и 29⁰ (текущие 30⁰ и 28⁰)

Еще один сюрприз Автоцентр АНТ приготовил для владельцев автомобилей Mitsubishi. Разработана привлекательная программа лояльности, участники которой получат выгоду при сдаче собственного автомобиля по программе трейд-ин при приобретении нового автомобиля Mitsubishi в кредит или за наличный расчет.

Зарядитесь хорошим настроением, испытайте незабываемые эмоции и проведите время интересно и весело с семьей и с Автоцентром АНТ!

Всех желающих 27апреля в 11.00 ждем по адресу: г. Барнаул, Кутузова, 140

Подробности по телефону +7 (3852)29−00−29.

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