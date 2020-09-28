Внимание, рейд! Госавтоинспекция Барнаула проверит соблюдение правил перевозки детей

Наряды ДПС будут находится неподалеку от детских садов и школ.
Как отмечают в отделении пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по Барнаулу, практически ежедневно в дорожно-транспортных происшествиях дети гибнут и получают увечья. Самым эффективным средством защиты до сих пор остается является детское удерживающее устройство — автокресло.
Штатные ремни безопасности в любом автомобиле эффективны для пассажиров, ростом более 150 см. При использовании этих удерживающих средств для людей более низкого роста, ремни давят на шею.
Кроме того, отмечается, перевозка маленьких детей на руках категорически запрещается. От столкновения даже на небольшой скорости вес малыша может увеличиться в десятки раз. Удержать его будет практически невозможно, а это значит, что ребенку угрожает чрезвычайная опасность.
Детей можно перевозить без автокресла только с 12 лет. Именно в этом возрасте они вырастают до 150 см. В этом случае разрешается использовать стандартные ремни безопасности.
Госавтоинспекция города Барнаула напоминает, что перевозка детей в удерживающих устройствах является необходимостью и должна стать для родителей основным правилом при перевозке маленьких пассажиров.
Цифры
- 93 дорожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних зарегистрировано на территории Барнаула за 8 месяцев 2020 года
- 98 детей получили в этих ДТП травмы различной степени тяжести.
- В 44 случаях дети находились на проезжей части в качестве пешеходов
- В 33 случаях были пассажирами
- 4 из них ехали без удерживающего средства