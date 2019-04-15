Во дворах Барнаула сбили двух детей

В Барнауле 13 апреля под колеса автомобилей попали двое детей. Оба ДТП случились во дворах, сообщает ГИБДД города.

Первая авария произошла в 11:05 на улице Чкалова, 32. Автомобиль ВАЗ 211540 сбил 5-летнего мальчика. Ребенку оказали помощь, не госпитализировали.

Второе ДТП случилось в 19 часов на улице Водопроводная, 115а. Автомобиль Subaru Forester сбил 6-летнего мальчика. Ребенок получил травмы, его госпитализировали в горбольницу № 12.

В ГИБДД призывают автомобилистов и пешеходов быть особенно внимательными во дворах и не забывать о соблюдении ПДД.

Напомним, в Барнауле утром 15 апреля автомобиль сбил девочку. По словам очевидцев, она переходила дорогу по пешеходному переходу