Водитель из Алтайского края погиб в лобовом ДТП на новосибирской трассе

49-летний водитель одной из машин ехал по автодороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска. На 1166-м километре трассы он столкнулся с другой Toyota Camry под управлением 32-летнего мужчины, который двигался по встречной полосе.
Трое пассажиров автомобилей — женщина и двое мужчин — госпитализированы с различными травмами в районную больницу.
В одном из седанов находились жители Алтайского края, а во втором — Новосибирска, уточняет портал dni24.com.
По информации паблика «АСТ-54», в «алтайской» Toyota Camry пострадали женщина 1984 года рождения и мужчина 1975 года.
Обстоятельства аварии выясняются.