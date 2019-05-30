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Автоновости

Водитель из Алтайского края погиб в лобовом ДТП на новосибирской трассе

30 мая около 6:10 на трассе в Барабинском районе Новосибирской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей Toyota Camry. Водители обоих погибли, сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

Автомобиль, Toyota.
Автомобиль, Toyota.
СС0

49-летний водитель одной из машин ехал по автодороге Р-254 «Иртыш» в сторону Новосибирска. На 1166-м километре трассы он столкнулся с другой Toyota Camry под управлением 32-летнего мужчины, который двигался по встречной полосе.

Трое пассажиров автомобилей — женщина и двое мужчин — госпитализированы с различными травмами в районную больницу.

В одном из седанов находились жители Алтайского края, а во втором — Новосибирска, уточняет портал dni24.com.

По информации паблика «АСТ-54», в «алтайской» Toyota Camry пострадали женщина 1984 года рождения и мужчина 1975 года.

Обстоятельства аварии выясняются.

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