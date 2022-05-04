Водитель разбил спорткар за $700 тысяч, потому что не знал, как им управлять

Американец попал в ДТП и разбил дорогой спорткар, потому что не знал, как им управлять, пишет LADBible .

Роберт Гуарини из Флориды недавно купил на аукционе Ford GT 2006 года, заплатив $704 тысячи, однако в полной мере насладиться спорткаром ему не удалось.

Сев за руль приобретенной машины, мужчина попал в ДТП и врезался в дерево, разбив переднюю часть автомобиля.

Как объяснил автовладелец полицейским, он не справился с управлением, потому что не знал, как в машине работает коробка передач.

Несмотря на это, он уверен — причиной аварии стала совокупность факторов. Водитель заявил, что на машине были изношенные шины, а дорожное покрытие было грязным и скользким, пишет Газета.Ru.

«Не хочу, чтобы люди думали, что я мчался со скоростью 90 миль в час (144 км\час). Моя скорость была не выше 35 миль (56 км\час)», — добавил мужчина.

Между тем водитель был оштрафован за вождение с водительскими правами, действие которых было приостановлено.

Также полицейские сделали ему предупреждение за управление незарегистрированным автомобилем.