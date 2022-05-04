4 мая
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Автоновости

Водитель разбил спорткар за $700 тысяч, потому что не знал, как им управлять

Американец попал в ДТП и разбил дорогой спорткар, потому что не знал, как им управлять, пишет LADBible.

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.

Роберт Гуарини из Флориды недавно купил на аукционе Ford GT 2006 года, заплатив $704 тысячи, однако в полной мере насладиться спорткаром ему не удалось.

Сев за руль приобретенной машины, мужчина попал в ДТП и врезался в дерево, разбив переднюю часть автомобиля.

Как объяснил автовладелец полицейским, он не справился с управлением, потому что не знал, как в машине работает коробка передач.

Несмотря на это, он уверен — причиной аварии стала совокупность факторов. Водитель заявил, что на машине были изношенные шины, а дорожное покрытие было грязным и скользким, пишет Газета.Ru.

«Не хочу, чтобы люди думали, что я мчался со скоростью 90 миль в час (144 км\час). Моя скорость была не выше 35 миль (56 км\час)», — добавил мужчина.

Между тем водитель был оштрафован за вождение с водительскими правами, действие которых было приостановлено.

Также полицейские сделали ему предупреждение за управление незарегистрированным автомобилем.

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