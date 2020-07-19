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Водитель Toyota Sprinter перевернулся в «Долине смерти» на Алтае

17 июля в 10:13 часов в Шебалинском районе, на 541-м километре Чуйского тракта слетел с дороги и перевернулся автомобиль Toyota Sprinter, сообщает МВД по Республике Алтай.

ДТП в "Долине смерти".
ДТП в "Долине смерти".
04.мвд.рф.

Автомобиль в момент ДТП двигался со стороны Мыюты в сторону Шебалино. За рулем автомобиля находился 36-летний местный житель, он госпитализирован в районную больницу.

В ходе разбирательства выяснилось, что сельчанин сел за руль с признаками алкогольного опьянения. В медицинском учреждении у него взят анализ крови на наличие алкоголя.

В отношении водителя вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения).

ДТП в &quot;Долине смерти&quot;.
ДТП в «Долине смерти».
04.мвд.рф.

«Новости Горного Алтая» пишут, что авария произошла на участке дороги, известном, как «Долина смерти», поскольку здесь нередко происходят аварии со смертельным исходом, особенно на 539−541-м километрах.

Так, именно на 541-м километре два года назад разбился насмерть 42-летний житель Шебалино на Toyota Carina. В одной из аварий в этих местах погибли сразу пять человек.

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