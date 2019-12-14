Водитель в Новоалтайске попал в аварию и безуспешно пытался скрыться от ДПС

Свидетели говорят, что мужчина был нетрезв, а машина — вся в снегу. Сотрудникам ДПС удалось остановить нарушителя.
Предположительно, водитель пытался скрыться после ДТП с Toyota Camry.
У второго авто, со слов очевидцев, помята дверь.
14 декабря перед остановкой «Детский мир» в Новоалтайске сотрудники полиции задержали водителя Mazda Demio. Очевидцы говорят, что он пытался скрыться после ДТП. Видео с моментом задержания опубликовали в группе «Инцидент Барнаул».
Свидетели говорят, что мужчина был нетрезв, а машина — вся в снегу. Сотрудникам ДПС удалось остановить нарушителя.
Предположительно, водитель пытался скрыться после ДТП с Toyota Camry.
У второго авто, со слов очевидцев, помята дверь.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter