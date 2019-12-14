Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 декабря -9°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Автоновости

Водитель в Новоалтайске попал в аварию и безуспешно пытался скрыться от ДПС

14 декабря перед остановкой «Детский мир» в Новоалтайске сотрудники полиции задержали водителя Mazda Demio. Очевидцы говорят, что он пытался скрыться после ДТП. Видео с моментом задержания опубликовали в группе «Инцидент Барнаул».

Автомобиль. Скорость.
Автомобиль. Скорость.
СС0

Свидетели говорят, что мужчина был нетрезв, а машина — вся в снегу. Сотрудникам ДПС удалось остановить нарушителя.

Предположительно, водитель пытался скрыться после ДТП с Toyota Camry.

У второго авто, со слов очевидцев, помята дверь.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость