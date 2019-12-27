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Водителей автобусов с 2020 года заставят больше отдыхать и меньше работать

Правительство России запретит водителям находиться за рулем автобусов и грузовиков более 9 часов, сообщается на сайте правительства России.

Автобус в Бельмесево.
Автобус в Бельмесево.
Barnaul22

Всего в сутки водитель сможет ехать только 9 часов. Допускается увеличение этого времени до 10 часов, но не чаще двух раз в неделю.

За неделю общая сумма времени за рулем должна быть не более 56 часов. При этом за две недели — не более 90 часов.

Через каждые 4,5 часа водитель должен будет остановиться на отдых продолжительностью не менее 45 минут.

Отдых можно разбить на части. Но первая часть должна быть не менее 15 минут, а последняя — не менее 30 минут. То есть ехать по часу с 15-минутными перерывами не получится.

Автобус №110 съехал с дороги.
Автобус № 110 съехал с дороги.
Barnaul22

С этими изменениями все просто. Но есть и более сложные тонкости, которые пропишут в правилах дорожного движения, когда поправки вступят в силу.

К примеру, водитель должен отдыхать не менее 11 часов в сутки. И не менее 45 часов в течение 6 суток; допускается сокращение этого времени до 24 часов, но не чаще одного раза в две недели.

«Сэкономленное на отдых время должно быть отгуляно в течение следующих трех недель», — отмечается в поправках.

Что касается отдыха на трассе, то у водителя, который спустя 4,5 часа не может найти место для стоянки, есть один час, чтобы найти, где отдохнуть.

Если же после 9 часов управления в сутки он не может отыскать место для стоянки, то у него для этого есть два часа.

Соответствующие поправки в Правила дорожного движения подписал глава правительства Дмитрий Медведев. Предполагается, что такие ограничения позволят снизить число аварий по вине уставших водителей. Соблюдение новых требований будут контролировать при помощи тахографа.

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