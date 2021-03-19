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Автоновости

Водителей грузовиков в Алтайском крае ждут весенние ограничения

С 1 по 30 апреля в Алтайском крае начнут действовать ежегодные весенние ограничения на дорогах для большегрузов, предупредили в краевом минтрансе.

Грузовик. Фура.
Грузовик. Фура.
altapress.ru

Весной трассы закрываются на «весеннюю просушку», так как из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет несущую способность. Дорожные конструкции ослабляются и не могут выдерживать прежнюю нагрузку.

Чтобы уменьшить вред для дорожного полотна и не допустить его разрушения, на время паводков вводятся ограничения на движение большегрузов.

Запрет коснется машин с нагрузкой на ось более 6 тонн, не имеющих специального разрешения, которое можно получить в «Алтайавтодоре».

Есть исключения. Например, ограничения не распространяются на международные перевозки грузов, пассажирские автобусные перевозки, провоз продуктов, животных и так далее.

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