Водителей предупредили о новых наказаниях за автомобильные шторки

Инспекторы ГИБДД начали наказывать водителей за автомобильные шторки и каркасные сетки на передних боковых стеклах, сообщает Autonews .

Сообщения о запрете на шторки появились еще весной, однако ранее инспекторы ограничивались предупреждением или штрафом размером в 500 рублей, а сейчас заставляют снимать на месте.

«Причиной таких действий стало то, что теперь каркасные шторки подвели под определения из Техрегламента о внесении изменений в конструкцию автомобиля», — поясняет издание.

Под неправильным использованием подразумевается передвижение автомобиля с задернутыми шторками.

Инспекторы ссылаются на то, что никакие посторонние предметы не должны ограничивать обзор водителя, поэтому их и запрещают на передних боковых стеклах.

«Инспектор имеет право изъять шторки на месте остановки водителя, а если их снять невозможно, то выдаст требование, согласно которому у водителя будет 10 дней для устранения шторок», — пояснили в ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что если по истечении 10 дней шторки продолжат висеть, то автоинспекция остановит регистрацию машины.