Водителей предупредили о плохой видимости на нескольких алтайских трассах

Дорожники вывели на трассы 500 единиц техники.
«Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения — скоростной режим, дистанцию, а также не совершайте резких маневров. При возможности рекомендуем отказаться от дальних поездок», — предупредили в Минтрансе.
На случай нештатных ситуаций водителей просят сохранить себе следующие номера телефонов:
- дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 36−31−69, (3852) 50−75−12, 8−800−222−3169;
- дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: (3852) 63−14−59;
- дежурный службы МЧС: (3852) 20−26−10, (3852) 20−26−21 (принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);
- дежурный УГИБДД: (3852) 39−35−86.
Напомним, что из-за метели днем 29 января для большегрузного и пассажирского транспорта ограничили движение по трассе К-11 «Бийск-Карабинка-граница Республики Алтай» с 7 по 113 км.