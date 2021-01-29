Водителей предупредили о плохой видимости на нескольких алтайских трассах

В Алтайском крае продолжаются неблагоприятные погодные условия в виде метелей и порывистого ветра. Плохая видимость сейчас в Смоленском, Бийском, Локтевском и Петропавловском районах, сообщает Минтранс.

Дорожники вывели на трассы 500 единиц техники.

«Уважаемые водители, соблюдайте правила дорожного движения — скоростной режим, дистанцию, а также не совершайте резких маневров. При возможности рекомендуем отказаться от дальних поездок», — предупредили в Минтрансе.

На случай нештатных ситуаций водителей просят сохранить себе следующие номера телефонов:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: ( 3852) 36−31−69, ( 3852) 50−75−12 , 8−800−222−3169;

3852) 36−31−69, 3852) 50−75−12 8−800−222−3169; дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: ( 3852) 63−14−59;

3852) 63−14−59; дежурный службы МЧС: ( 3852) 20−26−10, ( 3852) 20−26−21 ( принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона);

3852) 20−26−10, 3852) 20−26−21 принимает звонки только во время проблемных ситуаций на дорогах региона); дежурный УГИБДД: ( 3852) 39−35−86.

Напомним, что из-за метели днем 29 января для большегрузного и пассажирского транспорта ограничили движение по трассе К-11 «Бийск-Карабинка-граница Республики Алтай» с 7 по 113 км.